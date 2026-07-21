İstanbul'da Metrobüs Yangını
Beylikdüzü'nde seyir halindeki bir metrobüsten henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular tahliye edilirken, görevlilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Güzergahta yoğunluk yaşanırken, metrobüs çekici aracılığı ile olay yerinden kaldırıldı.
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Avcılar Mustafa Kemalpaşa’da seyir halinde olan metrobüsün motor kısmında yangın çıktı.
YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ
Yangın nedeniyle metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Görevlilerin müdahalesi sonrası yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.
SEFERLERDE AKSAMALAR YAŞANDI
Yangın nedeniyle metrobüs seferlerinde aksamalar yaşandı. Metrobüs, İETT’ye ait çekici ile olay yerinden çekildi.
Kaynak: DHA-İHA
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