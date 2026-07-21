Başkentte CHP'liler Karşı Karşıya Geldi: Atama Kararı İl Binasını Karıştırdı

CHP Merkez Yürütme Kurulu tarafından Ankara İl Başkanlığı görevine atanan Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyetin gece yarısı parti binasına girmesiyle büyük bir arbede yaşandı. İçerideki partililer ile atanan yönetim arasında çıkan kavga üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara örgütünde genel merkez ile yerel yönetim gece yarısı karşı karşıya geldi. Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararıyla Ankara İl Başkanlığı koltuğuna oturtulan Fahri Yıldırım’ın, görevi devralmak üzere gece saatlerinde il binasına gitmesi, parti içinde tansiyonu zirveye çıkardı.

Başkentte CHP'liler Karşı Karşıya Geldi: Atama Kararı İl Binasını Karıştırdı - Resim : 1

GECE YARISI YETKİ KRİZİ

Edinilen bilgilere göre olay, Kızılay’da bulunan CHP Ankara İl Başkanlığı binasında meydana geldi. Genel merkez tarafından ataması gerçekleştirilen Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyet, gece yarısı ani bir kararla il başkanlığı binasına girdi. Bu sırada binada bulunan mevcut partililer, yeni atanan yönetimin içeri girmesine sert tepki gösterdi.

Başkentte CHP'liler Karşı Karşıya Geldi: Atama Kararı İl Binasını Karıştırdı - Resim : 2

SÖZLÜ TARTIŞMA ARBEDEYE DÖNÜŞTÜ

Yıldırım’ın ekibi ile parti binasındaki mevcut üyeler arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki gerginliğe ve arbedeye dönüştü. Bina içinden yükselen sesler ve ihbarlar üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ve asayiş polisi sevk edildi.

Başkentte CHP'liler Karşı Karşıya Geldi: Atama Kararı İl Binasını Karıştırdı - Resim : 3

Emniyet güçleri, iki grup arasında daha büyük bir kavga yaşanmasını engellemek adına bina içinde ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

MÜZAKERELER SONUÇ VERMEDİ

Polis yetkililerinin, binanın içinde her iki tarafı sakinleştirmek adına yürüttüğü müzakereler netice vermedi. Gerginliğin düşmemesi üzerine polis ekipleri, yeni atanan İl Başkanı Fahri Yıldırım ve beraberindeki heyeti güvenlik çemberine alarak binadan tahliye etti.

Başkentte CHP'liler Karşı Karşıya Geldi: Atama Kararı İl Binasını Karıştırdı - Resim : 4

Bu esnada, olayı duyarak Kızılay'daki binanın önünde toplanan çok sayıda partili, dışarı çıkarılan Yıldırım ve ekibini yuhalayarak protesto etti.

Kaynak: AA

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