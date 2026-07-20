Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Olası Rakibi Belli Oldu

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze ile yarın saat 21.00’de Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi halinde 3. eleme turunda Sturm Graz-Hearts eşleşmesinden çıkacak takım ile karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Olası Rakibi Belli Oldu
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki zirve organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı ilk eleme turu maçlarıyla başladı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta oynanacak 2. eleme turu karşılaşmaları öncesinde 3. eleme turunun kura çekimi UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde düzenlendi.

3. TURDAKİ OLASI RAKİBİ BELLİ OLDU

Yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki rakibi Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibi oldu. Sarı-lacivertliler, Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hearts eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

3. TUR ELEME MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda ilk maçlar 4-5 Ağustos'ta, rövanş maçı ise 11 Ağustos'ta oynanacak.

FENERBAHÇE YARIN GORNİK ZABRZE'Yİ KONUK EDECEK

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Polonya ekibi Gornik Zabrze'yle ilk maçını 21 Temmuz Salı günü İstanbul'da oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da olacak.

Kaynak: Haber Merkezi

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