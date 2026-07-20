Fatma Kaplan Hürriyet Hakkında Şok İfadeler ve Kamera Görüntüleri: 'Gece Vakti 3 Kilo Altın Verdim'

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Yerel yönetimlerde şok etkisi yaratan rüşvet ve usulsüzlük iddiaları, bu kez İzmit Belediyesi’ni hedef aldı. Yürütülen adli soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan ünlü iş insanı Turgut Koç, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet hakkında sarsıcı iddialarda bulundu.

'GECE VAKTİ 3 KİLO ALTIN VERDİM'

İş insanı Turgut Koç, belediyenin düzenlediği dev bütçeli araç kiralama ihalesi sürecinde Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in bizzat kendisinden yardım ve para talebinde bulunduğunu öne sürdü. Altınların teslimat anına dair detaylar veren Koç, ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Başkan benden bu araç ihale işi olduğu için para istedi. Kuzey Marmara Otoyolu Akmeşe yolundan İstanbul istikametine giderken, gece saatlerinde Fatma Kaplan'a yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak poşet içerisinde teslim ettim."

Koç, söz konusu altın külçelerini ve ziynet eşyalarını tedarik edebilmek için bir kısmını İstanbul Kapalıçarşı'dan nakit olarak satın aldığını, geri kalan kısmını ise piyasadan tanıdığı A.O. ve F.Y. isimli şahıslardan borçlanarak temin ettiğini belirtti.

'HEM ALTINI ALIP HEM SÖZLEŞMEYİ UZATMADI'

Verdiği altının ardından dolandırıldığını iddia eden iş insanı Turgut Koç ifadesinin devamında şunları kaydetti:

"Fatma Kaplan daha sonradan anlaştığımız gibi ilgili firmanın sözleşme süresini uzatmadı. İşleri sadece ihale süresiyle sınırlı tuttu. Üstelik borç olarak elden verdiğim 3 kilogram altını da geri alamadım" diyerek belediye başkanından şikayetçi oldu.

ÇANTALI PARA TRAFİĞİ İDDİASI KAMERADA

Öte yandan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in makam odasının girişini ve içerisini gören güvenlik kameralarından elde edildiği iddia edilen görüntülerde, bazı şahısların başkanlık makamına gizemli ve ağır siyah çantalar taşıdığı görüldü.

Kaynak: İHA