Özgür Özel'den 'Yeni Parti' Hamlesi: İşte Kuruluş Tarihi ve Milletvekili Sayısı

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Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36’ncı Hukuk Dairesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38’inci Olağan Kurultayı hakkında verdiği 'iptal ve mutlak butlan' kararı, Türk siyasetinde kartların yeniden dağıtılmasına yol açtı.

Yargıtay’ın adli tatil öncesinde dosyayı görüşmemesi üzerine harekete geçen CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve kurmayları, yeni partinin kuruluşu için düğmeye bastı. Alınan karara göre, Özel öncülüğünde kurulacak ve adı geçici olarak “Yeni Parti” olacak siyasi oluşumun resmi dilekçesi, 27 Temmuz Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı’na teslim edilecek.

EN AZ 70 MİLLETVEKİLİ KATILACAK

Kuruluş aşamasındaki Kurucular Kurulu’nun ağırlıklı olarak mevcut milletvekillerinden oluşacağı öğrenildi. Siyaset kulislerinden sızan ilk bilgilere göre, partinin resmiyet kazanmasının ardından TBMM’de büyük bir hareketlilik yaşanacak. İlk etapta en az 70 CHP’li milletvekilinin istifa ederek bu yeni oluşuma katılması ve Meclis’te yeni bir grup kurması bekleniyor. Kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte parti yönetimi ve Meclis grubu takvimi kamuoyuna ilan edilecek.

YARIN SON KEZ KÜRSÜDE

Yeni partinin ilanından önce Özgür Özel, yarın (21 Temmuz Salı) gerçekleştirilecek CHP Grup Toplantısı’nda son kez Grup Başkanı sıfatıyla kürsüye çıkacak. Özel'in bu konuşmada, mahkemenin "mutlak butlan" kararından sonra yaşanan hukuksal ve siyasal süreci sert bir dille eleştirmesi ve yeni döneme ait tarihi mesajlar vermesi öngörülüyor.

İSTİFA ÖNCESİ YOĞUN DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Özgür Özel, dilekçenin verileceği pazartesi gününe kadar bu hafta içi partinin tüm kademeleriyle kritik bir dizi toplantı yürütecek. 21 Temmuz Salı günkü haftalık grup toplantısının ardından seçilmiş CHP il başkanlarıyla bir araya gelecek olan Özel, 22 Temmuz Çarşamba günü ise Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantılarına son kez başkanlık edecek. Hafta sonu ise kendisine destek veren milletvekilleriyle son durum değerlendirmesi yapılacak.

Kaynak: ANKA