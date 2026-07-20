Dünya Kupası Finaline Trump Damgası: Infantino’nun Müdahalesi Yetmedi

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2026 FIFA Dünya Kupası finalinin ardından düzenlenen kupa töreni, ABD Başkanı Donald Trump’ın sergilediği tavırla gündeme oturdu. İspanya’nın Arjantin’i mağlup ederek şampiyonluğa ulaştığı gecede, saha içindeki kutlamalardan çok Trump’ın sahnedeki ısrarı konuşuldu.

KUPAYI VERDİ, SAHNEDEN İNMEDİ

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte kupayı İspanya kaptanı Rodri’ye takdim etti. Ancak tören protokolü gereği sahneden ayrılması beklenen Trump, kutlamalar sırasında platformda kalmaya devam etti. Bu durum, tören akışında dikkat çeken anlara sahne oldu.

YÖNLENDİRMELERE RAĞMEN KALDI

Tören sırasında Infantino’nun Trump’ı sahneden uzaklaştırmak için girişimde bulunduğu görüldü. Aynı şekilde kaptan Rodri’nin de kutlamalar için alan açılması yönünde işaret vermesine rağmen Trump sahneden ayrılmadı. ABD Başkanı, sahnenin diğer bölümüne geçerek İspanyol futbolcuların yanında yer aldı ve kupanın kaldırılışını alkışladı.

BENZER SAHNELER DAHA ÖNCE DE YAŞANDI

Trump’ın törendeki bu tutumu ilk kez görülmedi. Geçtiğimiz yıl Chelsea’nin Kulüpler Dünya Kupası zaferinde de sahnede kalmayı tercih eden Trump, benzer görüntülerle gündeme gelmişti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Tören sonrası sosyal medyada Trump’ın sahnede kalması geniş yankı uyandırdı. Bazı kullanıcılar güvenlik önlemleri nedeniyle yaşanan giriş sıkıntılarını eleştirirken, bazıları ise Trump’ın protokol dışı davranışını tartışmaya açtı. Bir kullanıcı, “Maç boyunca kurşun geçirmez camın arkasındaydı, törende sahnenin ortasında nasıl yer aldı?” ifadelerini kullanırken, bir başka kullanıcı ise “Rodri’nin nazik uyarısı bile yeterli olmadı, Infantino da sahneden indiremedi” yorumunu yaptı.

FİNAL ÖNCESİ TERCİHİNİ AÇIKLAMIŞTI

Trump, final öncesinde yaptığı açıklamada Lionel Messi’ye vurgu yaparak Arjantin’e daha yakın olduğunu dile getirmiş ve “Messi varsa Arjantin’e karşı bahis yapmak zor” sözleriyle dikkat çekmişti.

Kaynak: Haber Merkezi