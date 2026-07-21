Eski Fenerbahçeli Jhon Duran Benfica'da: Maliyeti Açıklandı

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Portekiz temsilcisi Benfica, Al-Nassr forması giyen Kolombiyalı golcü Jhon Duran'ı sezon sonuna kadar kiraladığını resmen duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 22 yaşındaki forvet için kiralama bedeli olarak 6,1 milyon euro ödenecek. Anlaşmada ayrıca sezon sonunda 30 milyon euroluk satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Duran, geçen sezonun ilk yarısında Fenerbahçe forması giymiş ancak yaşadığı uyum sorunları nedeniyle Rus ekibi Zenit'e kiralanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi