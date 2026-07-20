Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Beşiktaş'ın rakibi gerçekleştirilen kura sonrası belli oldu. İşte detaylar...

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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rakibi Belli Oldu
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UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Midtjylland ile karşılaşacak Beşiktaş'ın bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakibi İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimi ile belli oldu.

Gerçekleştirilen kuranın ardından temsilcimiz Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile eşleşti. Siyah-Beyazlılar Danimarka ekibi Midtjylland'ı geçmesi halinde Hradec Kralove (Çekya) - Tromso (Norveç) eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Avrupa Ligi'nde 3. Ön Eleme Turu ilk maçları 20 Ağustos, rövanş maçları ise 27 Ağustos'ta oynanacak.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Olası Rakibi Belli OlduFenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Olası Rakibi Belli OlduSpor

Kaynak: Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turundaki Olası Rakibi Belli Oldu Fenerbahçe'nin 3. Turdaki Olası Rakibi Belli Oldu
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