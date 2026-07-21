12 İlde 12 Suç Örgütüne Operasyon, Çok Sayıda Gözaltı Var

İçişleri Bakanlığı, 12 ilde 12 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 127 şüpheli gözaltına alınırken, 74'ü tutuklandı; 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca 12 ilde 12 ayrı organize suç örgütüne operasyonlar düzenlendi.

127 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar neticesinde 127 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 74'ü tutuklanırken 37'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

ÇOK SAYIDA İLDE SUÇ ÖRGÜTLERİNE BASKIN

Yakalanan şüphelilerin, Kocaeli’de sosyal medya platformları üzerinden "yatırım danışmanlığı" gibi ilanlarla vatandaşları dolandırdıkları; Ankara ve Balıkesir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri; Tekirdağ’da internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve para transferlerine aracılık ettikleri; Aydın ve Mersin'de baskı, darp ve tehdit ile bölgede bulunan işletmelerden maddi menfaat temin etmeye çalıştıkları; Bolu, Diyarbakır, Sinop, Van, Manisa ve Kırşehir’de tefecilik yaptıkları tespit edildi.

MİLYARLARCA LİRALIK HESAP HAREKETİ TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilerin hesaplarında 9 milyar 72 milyon lira hesap hareketliliği tespit edildi.

'KARARLILIKLA MÜCADELE EDİYORUZ' VURGUSU

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, şehirlerimizin huzurunu bozan hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK’ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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