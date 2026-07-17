Rojin Kabaiş Dosyasında Fethi Kabir İhtimali: 'Akciğerinde Su Olmadığı Dosyada Yazıyor'

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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in 2024 yılındaki şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada kritik bir aşamaya geçildi. Adli tıp raporlarında genç kızın göğüs ve vajina bölgesinde iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunması ve bu kapsamda aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 413 kişiden DNA taraması yapılmasının ardından, aile hukuki mücadelesini derinleştirdi.

'AKCİĞERİNDE SU YOK'

Süreci yakından takip eden acılı baba Nizamettin Kabaiş, soruşturmadaki ciddi eksikliklere dikkat çekerek kızının intihar etmediğini, katledildiğini vurguladı. Resmi dosya içeriklerine değinen baba Kabaiş, şu ifadeleri kullandı:

"Kızımın akciğerinde su olmadığı resmi olarak dosyada yazıyor, bunu avukatlarımız bizimle paylaştı. Buna rağmen sürekli 'suda boğulma' mütalaası öne sürülüyor. İki erkek DNA'sı varken bu nasıl intihar olabilir? Başta Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yönetimi, rektör ve güvenlik amiri olmak üzere yerel yetkililerin büyük ihmali var. Bize tam 17 saat sonra haber verdiler ve olayın çözülmesini istemiyorlar."

TELEFON SİNYALLERI İÇİN YENİ CİHAZ DEVREDE

Ailenin yeni avukatı Abdurrahman Karabulut ile birlikte savcılıkla görüştüklerini belirten Kabaiş, Adalet Bakanlığı tarafından dosya için özel bir sinyal tespit cihazı gönderildiğini öğrendiklerini söyledi. Bu cihaz vasıtasıyla olay gecesi bölgede sinyal veren tüm telefonların tek tek inceleneceğini belirten baba, "O gece kimin telefonu orada sinyal vermişse ifadesi alınacak, ardından DNA eşleştirmesi yapılacak. Telefon sinyallerine bakılırsa bu olay kolaylıkla çözülür" dedi.

'SON NOKTADA KABRİ AÇACAĞIZ'

Kızının kesin ölüm nedeninin tespiti için yürütülen 'diatom' (su içi organizma) testi taleplerinin adli tıp arşivindeki örneklerle sonuçsuz kalması durumunda fethi kabir işleminin yapılacağını belirten Nizamettin Kabaiş, ailece büyük bir baskı altında olduklarını aktardı:

"Kabrin yeniden açılması bizim için çok zor olacak ama bu belirsizlik daha zor. Değil 2 sene, 50 sene de geçse bu davanın peşini bırakmayacağım. Canıma mal olsa da mücadele edeceğim. Şu an askerde olan oğluma bile hala tehdit mesajları geliyor. Devletimizden bu tehditleri atanların bulunmasını ve önlem alınmasını rica ediyorum. Ankara sesimi duysun."

Kaynak: DHA