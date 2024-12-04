Rögar Kapağı Felaketi: Metrobüsteki Dehşet Saniye Saniye Kamerada

İstanbul dün yürekleri ağza getiren bir kazayla sarsıldı. Fırlayan rögar kapağı seyir halindeki metrobüsün kapısına isabet etti. Kapının camının kırılması sonucu bir yolcu aşağı düştü. Korku dolu anların görüntüsü ortaya çıktı.

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İstanbul'da dün saat 15.00’da Saadetdere mevkiinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı.

Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi ve kapıya yaslanan yolcu aşağıdüştü. Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

O anlar metrobüsün araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüde metrobüs kapısı camının kırıldığı ve bir yolcunun metrobüsten düştüğü görülüyor.

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Kaynak: DHA

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