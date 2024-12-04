MSB Duyurdu, 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık tarihlerinde düzenlenen hava harekâtlarında, Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 olmak üzere toplam 9 teröristin etkisiz hala getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın açıklamasında "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Irak’ın kuzeyine 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları sonucunda Hakurk bölgesinde 6 ve Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz" denildi.

Kaynak: ANKA