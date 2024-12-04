DEM Parti'den Meclis'te 'Kayyım' Protestosu! Oturma Eylemi Başlattılar

DEM Parti, belediyelere atanan kayyımları protesto etmek için Meclis'teki Şeref Holü'nde oturma eylemi başlattı. Milletvekilleri, "Kayyum darbedir, darbeye hayır" sloganları attı.

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GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

DEM Partili Hakkari, Mardin, Tunceli-Ovacık, Tunceli, Batman, Halfeti, Van-Bahçesaray belediyelerine atanan kayyımlara tepkiler gelmeye devam ediyor. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı önünde kayyım atamalarını protesto etti.

DEM Parti'den Meclis'te 'Kayyım' Protestosu! Oturma Eylemi Başlattılar - Resim : 1

İçişleri Bakanlığı önündeki protestodan sonra DEM Parti'den bir protesto da Meclis'ten geldi. DEM Parti, Şeref Holü'nde oturma eylemi başlattı. 'Kayyım Değil, Demokrasi' dövizi hem Türkçe hem Kürtçe olarak yer alırken 'Eş Başkanlık Mor Çizgimizdir' dövizi de taşındı.

DEM Partili vekiller "Gaspçı AKP, işbirlikçi kayyum", "Kayyum darbedir, darbeye hayır", "Kayyum talandır, talana hayır" sloganları attı.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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