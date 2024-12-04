DEM Parti'den Meclis'te 'Kayyım' Protestosu! Oturma Eylemi Başlattılar

GERÇEK GÜNDEM | ANKARA

DEM Partili Hakkari, Mardin, Tunceli-Ovacık, Tunceli, Batman, Halfeti, Van-Bahçesaray belediyelerine atanan kayyımlara tepkiler gelmeye devam ediyor. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli ile milletvekilleri, İçişleri Bakanlığı önünde kayyım atamalarını protesto etti.

İçişleri Bakanlığı önündeki protestodan sonra DEM Parti'den bir protesto da Meclis'ten geldi. DEM Parti, Şeref Holü'nde oturma eylemi başlattı. 'Kayyım Değil, Demokrasi' dövizi hem Türkçe hem Kürtçe olarak yer alırken 'Eş Başkanlık Mor Çizgimizdir' dövizi de taşındı.

📌DEM Parti'den Meclis'te 'kayyım' protestosu!



🔹Milletvekilleri, Meclis'teki Şeref Holü'nde oturma eylemi başlattı



🗣️"Kayyum darbedir, darbeye hayır" sloganları atıldı — Gerçek Gündem (@gercekgundem) December 4, 2024

DEM Partili vekiller "Gaspçı AKP, işbirlikçi kayyum", "Kayyum darbedir, darbeye hayır", "Kayyum talandır, talana hayır" sloganları attı.

Kaynak: Gerçek Gündem