İstanbul'da Sahte İçki Kabusu: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

İstanbul'da sahte içki faciası can almaya devam ediyor. Sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 22 kişi hastanede tedavi altında. Düzenlenen operasyonlarda ise sahte içki sattığı tespit edilen 19 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul'da Sahte İçki Kabusu: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi

Yılbaşı yaklaşırken, sahte içki vakaları artmaya başladı. İstanbul'da sahte içki can almaya devam ediyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükselirken, 22 kişi hastanede tedavi altında.

İstanbul'da Sahte İçki Kabusu: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi - Resim : 1

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile ilçe emniyet müdürlüklerine bağlı ekiplerin katılımıyla gerçekleştirilen sahte içki operasyonuna ilişkin çalışmalar sürüyor. Şişli, Beyoğlu, Fatih, Kağıthane, Esenyurt, Ümraniye, Üsküdar, Bakırköy ilçelerinde toplam 46 kişinin hastaneye başvurduğu tespit edildi.

Hastaneye gidenlerden 17 kişi hayatını kaybederken, 22 kişinin tedavileri sürüyor. 7 kişi ise taburcu edildi.

İstanbul'da Sahte İçki Kabusu: Ölenlerin Sayısı 17'ye Yükseldi - Resim : 2

19 GÖZALTI

Sahte içki sattığı tespit edilen şüphelilere operasyon yapıldı. Operasyonda toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 8’i sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin çalışması sürüyor.

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Kaynak: DHA

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