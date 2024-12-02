İstanbul'da Kabus Bitmiyor, Sahte İçki Bir Can Daha Aldı
İstanbul’da sahte içki tüketen bir kişi daha hayatını kaybetti. Bu ölüm haberiyle birlikte İstanbul genelinde sahte içki tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda sahte ve kaçak içki tüketimi sonrası rahatsızlanan M.B. ve Z.S. isimli erkek şahıslar ile M.Ö. isimli kadın hastaneye kaldırıldı.
HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ
Hastanede tedavisi süren M.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M. B.'nin hayatını kaybetmesiyle birlikte son bir hafta içerisinde sahte içki kullanımı nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.
SATIŞINI YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI
Alkol satışı yaptığı tespit edilen şüpheli B.S. de yakalanarak gözaltına alındı.
Yakalanan şüpheli B.S. ise “Taksirle öldürme” suçundan bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: DHA-İHA
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