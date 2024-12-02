İstanbul'da Kabus Bitmiyor, Sahte İçki Bir Can Daha Aldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda sahte ve kaçak içki tüketimi sonrası rahatsızlanan M.B. ve Z.S. isimli erkek şahıslar ile M.Ö. isimli kadın hastaneye kaldırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Hastanede tedavisi süren M.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M. B.'nin hayatını kaybetmesiyle birlikte son bir hafta içerisinde sahte içki kullanımı nedeniyle İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

SATIŞINI YAPAN ŞAHIS TUTUKLANDI

Alkol satışı yaptığı tespit edilen şüpheli B.S. de yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli B.S. ise “Taksirle öldürme” suçundan bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA-İHA