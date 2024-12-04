Fabrikada Feci Ölüm! Kestiği Ahşap…

Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında feci bir olay yaşandı. 60 yaşındaki işçi Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı.

ATAR DAMARI PARÇALANDI

Kaza sonrasında atar damarı paramparça olan işçi, arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fabrikada yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA