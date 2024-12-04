Fabrikada Feci Ölüm! Kestiği Ahşap…
Bursa’da orman ürünleri fabrikasında meydana gelen acı ölüm, yürekleri yaktı. Kesim yapan işçinin kestiği ahşap parçası bacağına saplandı, 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren orman ürünleri fabrikasında feci bir olay yaşandı. 60 yaşındaki işçi Mahmut Harbi, makineyle ahşap kesimi yaptığı sırada fırlayan ahşap parçası sol bacağına saplandı.
ATAR DAMARI PARÇALANDI
Kaza sonrasında atar damarı paramparça olan işçi, arkadaşlarının sağlık ekiplerine haber vermesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 60 yaşındaki işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Fabrikada yaşanan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA