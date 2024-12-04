30 Günde 32 Kadın Öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun verilerine göre, kasım ayında 32 kadın erkekler tarafından öldürülürken, 26 kadın şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Kadınların yüzde 53'ü eşleri tarafından, yüzde 63'ü ise evlerinde katledildi. Cinayetlerin yüzde 50'sinde ateşli silahlar kullanıldı.

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30 Günde 32 Kadın Öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, kasım ayına ilişkin verilerini yayımladı. Buna göre kasım ayı içinde en az 32 kadın cinayeti işlenirken, 26 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. Öldürülen 32 kadından 7’si boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak istemesi gerekçesi ile biri hedef olan kadının ölümüne tanık olduğu için, biri para istediği için öldürüldü. 23 kadının ise hangi bahaneyle öldürüldüğü tespit edilemedi.

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KADINLARIN YÜZDE 53’Ü EŞLERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Kasım ayında öldürülen 32 kadının 17’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 3’ü oğlu, 2’si akrabası, 2’si eskiden birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i tanımadığı biri tarafından öldürüldü. 1 kadının öldürüldüğü kişiyle yakınlığı tespit edilemedi. Bu ay kadınların yüzde 53’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

30 Günde 32 Kadın Öldürüldü - Resim : 2

KADINLAR EN ÇOK EVLERİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 20’si evinde, 2’si sokakta, 2’si arabada, 2’si arazide, 2’si kamusal alanda, 2’i işyerinde öldürüldü. 3 kadının öldürüldüğü yer tespit edilememiştir. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 63’ü evlerinde öldürüldü.

30 Günde 32 Kadın Öldürüldü - Resim : 3

KADINLAR EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜ

Bu ay öldürülen kadınların 16’sı ateşli silahlarla, 8’i boğularak, 6’sı kesici aletle, 1’i darp edilerek öldürüldü. Bir kadının nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi. Bu ay öldürülen kadınların yüzde 50’si ateşli silahla katledildi.

30 Günde 32 Kadın Öldürüldü - Resim : 4

30 Günde 32 Kadın Öldürüldü - Resim : 5

Kaynak: ANKA

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