İşçiler Şalterleri İndirdi, 4 Fabrikada Grev

Metal sektöründe işverenlerin çatı örgütü konumundaki Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) üyesi GE Grid Solutions, Hitachi Energy, Schneider Electric, Arıtaş Kriyojenik ve MESS’ten ayrılan Green Transfo’da 2 bin işçiyi ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinden sonuç çıkmadı.

4 FABRİKADA 500 İŞÇİ GREVE ÇIKTI

Görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrası, Birleşik Metal İş (BMİS) üyesi işçiler aldıkları grev kararını hayata geçirdi. İlk olarak Hitachi Energy’nin 4 fabrikasında 500 işçi bugün greve çıktı.

Şalterleri indiren işçiler, bu sabah "Zafer direnen emekçinin olacak", "İşçilerin birliği sermayeyi yenecek", "İşgal, grev, direniş", "Hitachi işçisi direnişin simgesi" sloganlarıyla fabrika önüne yürüyüş gerçekleştirdi.

“İŞÇİLERİN KABUL EDECEKLERİ SÖZLEŞME OLMADIKÇA ŞALTERLERİ AÇMAYIZ”

Yürüyüşün ardından da Kartal'daki fabrika önünde işçilere seslenen Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar, şunları kaydetti:

"Birleşik Metal-İş sendikamız grev hakkını, grevi iradesini de kuşanarak metal işçilerinin yaşam koşullarını iyileştirmeye, onların geleceğini bir parça daha güvenli hale getirmeye ve işyerlerinde sağlıklı, güvenli koşullarda çalışmaları için gayret sarf etmeye devam ediyor."

Atar, "Biz karşımıza getirdikleri bu sefalet ücretlerine dönüp bakmayız. Bunu fabrika ziyaretlerimizde bütün üyelerimize söyledik. Bu süreçte karşımızda nasıl baskılar olursa olsun, hangi girişimlerle karşı karşıya kalırsak kalalım üyelerimizin içine sinecek ve kabul edecekleri bir sözleşme ortaya çıkmadığı müddetçe biz bu fabrikaların şalterlerini açmayız."