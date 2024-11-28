Grev THY'yi Vurdu, Seferler İptal

İtalya’da yarın yapılacak grev sebebiyle ülke genelinde uçak seferlerinde iptaller yaşanıyor. Bu sebeple THY’nin Türkiye-İtalya arasında yapacağı bazı seferler de iptal edildi.

Grev THY'yi Vurdu, Seferler İptal

TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yarın yapılacak grev dolayısıyla ikil ülke arasında yapılacak karşılıklı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

Grev THY'yi Vurdu, Seferler İptal - Resim : 1

6 SEFER İPTAL

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İtalya'da yer hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle 29 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul" denildi.

Grev THY'yi Vurdu, Seferler İptal - Resim : 2

THY İki Ülkeye Daha UçacakTHY İki Ülkeye Daha UçacakGüncel
THY Duyurdu, 38 Sefer İptal EdildiTHY Duyurdu, 38 Sefer İptal EdildiGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Türk Hava Yolları (THY) İtalya İstanbul
Camdaki Kız'ın Başrolüydü! Meğer Ne Büyük Acılar Yaşamış Camdaki Kız'ın Başrolüydü! Meğer Ne Büyük Acılar Yaşamış
BYD’den İndirim Hamlesi: Piyasalarda Rekabet Kızışacak BYD’den İndirim Hamlesi: Piyasalarda Rekabet Kızışacak
Sabaha Kadar İşkence Etmişti! Bu Kadarına da Pes! Kadına Şiddete Pişkin Savunma Bu Kadarına da Pes! Kadına Şiddete Pişkin Savunma
İBB 5 Seçenek Sundu! Taksilerin Rengi Değişiyor Taksilerin Rengi Değişiyor