Grev THY'yi Vurdu, Seferler İptal

TÜRK Hava Yolları (THY), İtalya'da yarın yapılacak grev dolayısıyla ikil ülke arasında yapılacak karşılıklı bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

6 SEFER İPTAL

Konuyla ilgili olarak THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "İtalya'da yer hizmetleri personellerinin grevi nedeniyle 29 Kasım tarihli aşağıdaki seferlerimiz iptal edilmiştir. TK 1873 İstanbul-Milano, TK 1874 Milano-İstanbul, TK 1865 İstanbul-Roma, TK 1866 Roma-İstanbul, TK 1323 İstanbul-Bologna, TK 1324 Bologna-İstanbul" denildi.

Kaynak: DHA