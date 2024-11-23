THY Duyurdu, 38 Sefer İptal Edildi

Meteorolojik Acil Durum Komitesi/Kriz Merkezi (MADKOM), İstanbul’da yarın yağışların etkili olacağını açıkladı. Açıklamanın ardından Türk Hava Yolları’ndan (THY) bir dizi sefer iptali haberi geldi.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’ndan varışlı ile kalkışlı 38 seferini iptal olduğunu duyurdu.

Üstün açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Değerli yolcularımız, Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul’da beklenen şiddetli fırtına nedeniyle alınan %10 kapasite kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 23 Kasım tarihli toplam 38 seferimiz (10’u içhat, 28’i dış hat) iptal edilmiştir. Uçuşunuza dair güncel bilgiye link üzerinden ulaşabilirsiniz."

Kaynak: Haber Merkezi