Bu Kentlerde Yaşayanlar Dikkat! AFAD Yarın İçin Turuncu ve Sarı Kodlu Alarm Verdi

AFAD, Meteoroloji tahminlerine göre yeni bir uyarı daha yayınladı. Yarın için vatandaşlara seslenilen açıklamada, "24 Kasım 2024 tarihi için 16 ilimize Turuncu, 15 ilimize ise Sarı kod ile yağış uyarısı yapılmıştır." denildi.

İllerin tek tek sayıldığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Rize, Sivas, Trabzon, Bayburt, Bartın, Düzce, Giresun, Kastamonu, Ordu, Tokat, Tunceli, Zonguldak, Karabük.

Amasya, Antalya, Çankırı, Çorum, Elazığ, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Sakarya, Samsun, Sinop, Yozgat, Karaman.

Beklenen yağışlar;

- Giresun ile Trabzon’un batısında şiddetli, Trabzon ve Rize’de kuvvetli ve çok kuvvetli sağanak yağış

- Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize illerinin 600 m rakım üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı

- Çorum çevreleri ile Samsun ve Amasya’nın 600 metre üzeri yükseklerinde kuvvetli; Tokat ile Ordu’nun 600 m üzeri yükseklerinde yoğun kar yağışı

- Kahramanmaraş’ın kuzeyi ile yüksek kesimleri başta olmak üzere Malatya ve Elazığ’da kuvvetli; Erzincan, Tunceli çevrelerinde yoğun kar yağışı

- İç Anadolu’nun doğusunda (Karaman, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Yozgat’da kuvvetli; Sivas’da yoğun kar yağışı

- Batı Karadeniz’de (Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kastamonu, Çankırı'nın kuzey ve batısı ile akşam saatlerinden sonra Sinop) kuvvetli sağanak yağış.

VATANDAŞLAR SMS VE ANONSLA BİLGİLENDİRLDİ

- Turuncu yağış uyarısı verilen tüm illerimizdeki vatandaşlarımıza #AFAD tarafından SMS ile bilgilendirme yapılmıştır.

- Turuncu Uyarı verilen illerimizde köy muhtarları, cami, belediye hoparlörleri, emniyet ve jandarma araçları aracılığıyla vatandaşlarımızın tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda anonslar yapılmıştır.

- Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına, yükseklerde buzlanma, don ve tipi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz.