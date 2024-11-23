Ege'de 'Nükleer Alarm': Belediye Başkanı Açıkladı... İzmir'de Çıkartılıp Manisa'da Yakılıyor!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık skandal bir iddia ortaya attı. Işık, Gaziemir’de bulunan eski kurşun fabrikasındaki gömülü nükleer atıkların Soma’daki çimento fabrikalarında yakıldığını öne sürdü.

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Ege'de 'Nükleer Alarm': Belediye Başkanı Açıkladı... İzmir'de Çıkartılıp Manisa'da Yakılıyor!

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçedeki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü olan nükleer atıkları temizlemekle yetkili firma tarafından söz konusu atıkların Manisa'nın Soma ilçesindeki çimento fabrikalarına götürülerek yakıldığını iddia etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım ayı toplantısı beşinci birleşiminde Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, ilçedeki eski kurşun fabrikasının bahçesinde gömülü olan nükleer atıkların temizlenmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ege'de 'Nükleer Alarm': Belediye Başkanı Açıkladı... İzmir'de Çıkartılıp Manisa'da Yakılıyor! - Resim : 1

“’ÇİMENTO FABRİKALARINDA YAKIYORUZ’ DENİLDİ”

Başkan Işık, dün itibariyle söz konusu alanda yetkili firma tarafından malzeme taşınmaya başlandığını belirterek şunları söyledi:

"Zabıtamız gitti. 'Nereye gidiyor bu malzeme' dedik. 'Biz bunu Soma'ya götürüyoruz' dediler. Soma deyince ürperdik. Hemen ben firma yetkililerine ulaştım. Onlar bana 'çimento fabrikalarına götürüyoruz' dediler. 'Alandaki atıkları götürüp çimento fabrikalarında yakıyoruz' denildi. Görünen o ki Gaziemir'de olan çevre felaketini Türkiye'nin başka illerine veyahut da şehrimizin başka ilçelerine taşıyarak boyut giderek büyümektedir. Biz şunu istiyoruz: İzmir Büyükşehir Belediyesi, Gaziemir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi olarak bir bilim insanlardan oluşan bir komisyonun kurulması komisyonun başında biz olalım diye diretmiyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı kim olursa olsun. Valimiz olsun, kaymakamımız olsun problem yok. Ama bu alan bilime dayalı, bilimsel verilere dayalı ve insanların sonradan huzur içerisinde yaşayabilecekleri bir alana dönüşsün.

Ege'de 'Nükleer Alarm': Belediye Başkanı Açıkladı... İzmir'de Çıkartılıp Manisa'da Yakılıyor! - Resim : 2

“İNSANLARIN ÇIĞLIĞINI DUYURMAK İÇİN…”

Ben bu mahallede yaşayan ve İzmir'de yaşayan insanların çığlığını duyurmak için bu konuşmayı yaptım. Umarım çağrımız karşılık bulur. Ayrıca İzmir Barosu geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili uluslararası atom enerji kurumuna da bir mektup gönderdi. Konuyu iletti ve bu konuyu da uluslararası alana taşıyıp çok daha iyi koşullarda temizlenmesini sağlamak için biz mücadele edeceğiz ve herkesi de yanımıza bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

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