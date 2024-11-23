Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Net Açıklama: 'Nükleer Savaş Riski Var, Şaka Değil'

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer doktrini onaylaması ve sonrasında 'küresel savaş' ifadesini kullanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Fidan, Putin'in bahsettiği 'küresel savaş riski'ne ilişkin kendilerinin sürekli uyarı yaptıklarını hatırlatarak, "Şu anda hem ekonomik, hem siyasi hem de sıcak savaş olarak devam eden topyekun bir mücadele var. Bunu kelimenin geniş anlamıyla bir küresel savaş olarak nitelendirmek mümkün" dedi.

'BU BİR ŞAKA DEĞİL'

Nükleer savaş riski olup olmadığına dair sorulara cevap veren Fidan, "Açıkçası nükleer adı konuşulmaya başladığı andan itibaren nükleer risk oluşur. Adam şunu söylüyor: ‘Siz benim topraklarımın içerisinde benim tolere edebileceğimden daha fazla füze ve saldırı yaparsanız, benim bunu durdurmamın yolu, elimdeki araçlarla olmuyorsa, diğer bir üst aracı kullanırım’. Bunu açıktan söylüyor. Bu bir şaka değil. Karşı taraf ise ‘Senin elinde nükleer silah var, sen beni nükleerle tehdit ediyorsun diye istediğin yeri işgal etmene de ben izin vermem’ diyor" ifadelerini kullandı.