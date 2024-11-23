Sosyal Medya Onu Konuşuyor... Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Markete Girdi

Bursa’nın İznik ilçesinde zeytin tarlasından dönen 59 yaşındaki Reyhan Fındık, ekmek almak için girdiği markette çamurlu ayakkabılarını çıkararak alışveriş yaptı. Bu duyarlı hareket, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

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Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Boyalıca mahallesinde çiftçilik yapan Reyhan Fındık (59) tarlasında zeytin topladıktan sonra bir markete ayakkabılarını çıkararak girdi. Takdir toplayan davranış marketin güvenlik kameraları tarafından an be an görüntülendi.

Sosyal Medya Onu Konuşuyor... Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Markete Girdi - Resim : 1

Market sahibi Ali Han Akın, “Ben rafları düzenliyordum. O esnada ayakkabılarını çıkardı, zeytin toplamaktan geldiğini söyledi. 'Yerler kirlenmesin' diye çorapları ile markete girdi. Çok şaşırdık, kendisine teşekkür diyorum.” dedi. Sosyal medyada görüntüyü izleyen binlerce kişi Reyhan Fındık'ın hareketini alkışlarken, çiftçi Fındık ise konuşmaktan çekindiğini dile getirdi.

Sosyal Medya Onu Konuşuyor... Çamurlu Ayakkabılarını Çıkarıp Markete Girdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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