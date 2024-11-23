İstanbul Boğazı'nda Hareketli Anlar, Son Anda Kurtuldu

İstanbul Beykoz'da rüzgarın etkisiyle sürüklenen gemi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Beykoz açıklarındaki 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı.

İstanbul Boğazı'nda Hareketli Anlar, Son Anda Kurtuldu - Resim : 1

SON ANDA KURTARDI

Sürüklenen gemi kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor. Gemi kaptanının manevrası ile kıyıya çarpmadan son anda geminin kurtarıldığı görülüyor.

İstanbul Boğazı'nda Hareketli Anlar, Son Anda Kurtuldu - Resim : 2

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Kaynak: DHA

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