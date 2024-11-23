İstanbul Boğazı'nda Hareketli Anlar, Son Anda Kurtuldu
İstanbul Beykoz'da rüzgarın etkisiyle sürüklenen gemi kıyıya çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
İstanbul Boğazı’nda etkili olan şiddetli rüzgar sebebiyle Beykoz açıklarındaki 190 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki ‘Kıran America’ isimli gemi sürüklenmeye başladı.
SON ANDA KURTARDI
Sürüklenen gemi kaptanının manevrasıyla son anda kıyıya vurmaktan kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, gemi kıyıya doğru sürüklenmeye başlıyor. Gemi kaptanının manevrası ile kıyıya çarpmadan son anda geminin kurtarıldığı görülüyor.
Kaynak: DHA
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