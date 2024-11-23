İklim Aktivisti Greta Thunberg Diyarbakır'da! DEM Partili Başkan Ağırladı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eş Başkanımız Serra Bucak, İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg’i kabul etti. Görüşmede, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın doğaya etkileri üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Ortak çalışmalarla çevre bilincinin yaygınlaştırılması ve doğanın korunması için iş birliği mesajları verildi” denildi.

GRETA THUNBERG KİMDİR?

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, dünya genelinde milyonlarca genci iklim değişikliği konusunda daha fazla eylem talep etmeye teşvik eden "İklim için Okul Grevi" olarak da bilinen "Gelecek için Cuma Günleri" hareketinin kurucusu. 21 yaşındaki Thunberg, 2019 yılında Time Dergisi'nin Yılın Kişisi Ödülü'nü kazanan en genç isim oldu. Thunberg, dünya liderlerine yönelik iklim değişikliğiyle ilgili duyarlılık çağrıları, Birleşmiş Milletler’deki etkili konuşmaları ve özellikle gençler arasında iklim değişikliği konusunda dünya kamuoyunun farkındalığını artırmasıyla tanınıyor.

Kaynak: ANKA