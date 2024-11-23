İstanbul'da Fırtına... İki Restoranın Çatısı Yerle Bir Oldu

İstanbul'da etkili olan fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Büyükada'da bulunan iki restoranın çatısı yıkıldı.

Son Güncelleme:

İstanbul Büyükada'da Gülistan Caddesi üzerinde kıyı şeridinde bulunan yan yana iki restoranın çatısı yıkıldı. Olay sabahın erken saatlerinde meydana geldiği için herhangi yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İş saatlerinde tıka basa dolan, yerli ve yabancı turistlerin rağbet gösterdiği bu restoranların olay anında boş olması büyük bir felaketi önledi.

İstanbul'da Fırtına... İki Restoranın Çatısı Yerle Bir Oldu - Resim : 1

Dün akşam şiddetli lodosun etkisine giren Adalar bugün saat 08.30 sularında rüzgarın değişmesiyle birlikte Karayel fırtınasının etkisine girdi. Fırtınanın şiddeti 80 km'ye kadar çıktı.

İstanbul'da Fırtına... İki Restoranın Çatısı Yerle Bir Oldu - Resim : 2

Şiddetli rüzgar Adalar'da kıyı şeridinde etkili oluyor. Bir çok sahil kesimi su altında kaldı. Kıyıdaki çakıl taşları iç kesimlere doğru sürüklendi. Hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düştü. Adalar'da kıyı şeridinde göletler oluştu. Şehir hatları vapurları ve yolcu motorları seferlerinde zorluklar yaşamaya başladı.
İstanbul Şehir Hatları A.Ş yapılan açıklamada, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş hattı seferlerinin ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacağını duyurdu.

Etiketler
İstanbul
Son Güncelleme:
Bir Sağlık Skandalı Daha! Para Karşılığı Reçeteyle 12 Milyon Lira Kazanmış Para Karşılığı Reçeteyle 12 Milyon Lira Kazanmış
Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş Halının Altına Madeni Para Koyma Sırrı: Meğer Bunun İçin Yapılıyormuş
Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor
CHP'li Meclis Üyesi Darp Etmişti! Gazeteci Hakan Sataroğlu, Saldırıyı Gerçek Gündem'e Anlattı Gazeteci Hakan Sataroğlu, Saldırıyı Gerçek Gündem'e Anlattı