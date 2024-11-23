Bir Sağlık Skandalı Daha! Para Karşılığı Reçeteyle 12 Milyon Lira Kazanmış

Konya'da özel kliniğinde para karşılığı uyuşturucu hap için e-reçete ilaç yazan şahıslar hakkındaki soruşturma tamamlandı. Aralarında psikiyatr Ferit Karaduman ile birlikte 28 farklı olaya karışan 14'ü tutuklu toplam 71 sanık hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Karaduman hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 19 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi.

7 BİNİ AŞKIN E-REÇETE

Sabah gazetesinden Tolga Yanık'ın haberine göre, iddianamede Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde Karaduman'ın devletin kendisine vermiş olduğu ilaç yazma yetkisini kötüye kullanarak 2023 yılının Şubat ve Eylül tarihleri arasında yurtdışındayken bile 7 aylık gibi bir sürede para karşılığında 7 bin 71 e-reçete yazarak haksız kazanç elde ettiği belirtildi.

E-reçete listesinde yapılan araştırmada ise uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin başka kişiler adına düzenlenen reçeteleri toplu olarak eczaneden teslim aldıkları, Karaduman'ın da bu reçeteleri yazarak uyuşturucu madde ticaretine zemin hazırladığı bildirildi.

TANESİ 350 TL'YE VATANDAŞLIK NUMARASI SATIŞI

İddianamede Antalya'da yaşayan tutuksuz sanık Sedef Y.'nin 350 TL karşılığında içerisinde birçok kişinin vatandaşlık numaraları ile kimlik bilgilerinin olduğu listeyi uyuşturucu satıcısı olan Mehmet K.'ya gönderdiği, Mehmet K.'nın bu vatandaşlık numaraları ile Ferit Karaduman'a e-reçete yazdırdığı belirtildi.

DEKONT GELMEDEN REÇETE YOK

3 bin TL'ye hastayı bile görmeden e-reçete yazan Ferit Karaduman'ın uyuşturucu satıcılarından hesabına gönderilen paranın dekontunu istediği dekontu görmeden e-reçete yazmadığı belirlendi. Karaduman'ın ayrıca yazdığı ilaçlar satıldıkça da bundan pay aldığı belirtildi.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Ferit Karaduman ifadesinde para karşılığında e-reçete yazdığını itiraf etti. Reçete başına 3 bin TL aldığını itiraf eden Karaduman, "Parası olmayanlardan da 2 bin-2 bin 500 TL alıyordum. Kimseye parasız şekilde reçete yazmadım. Daha sonra bu işin karlı olduğunu ve çok para kazanınca daha fazla reçete yazmaya başladım. Ayda yaklaşık 70-80 bin dolar ve 100 bin dolar olmak üzere kazancım çoğalmaya başladı" dedi.

5 AYDA 360 BİN DOLAR KAZANDI

5 aylık bir süreçte 350-360 bin dolar reçete yazarak para kazandığını söyleyen Karaduman, "Başka birinin vatandaşlık numarasını getirdiklerinde de e-reçete yazdığım oldu. Bazı vatandaşlık numaralarını sekreterime söylüyordum o yazıyordu. Bende uyuşturucu madde kullandım. Yurtdışında esrar denedim. Neurotin ve lyrica ilaçlardan da kullandım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sabah