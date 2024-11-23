CHP'li Meclis Üyesi Darp Etmişti! Gazeteci Hakan Sataroğlu, Saldırıyı Gerçek Gündem'e Anlattı

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından darp edilen Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, ilk kez Gerçek Gündem'e konuştu. Sataroğlu, "Ucu belediyeye ait denize sıfır bir işletmeyi hülle yoluyla bu meclis üyesinin aldığı yönünde bilgiler dolaşıyordu. Araştırma yaptığımı öğrenmiş" dedi.

CHP'li Meclis Üyesi Darp Etmişti! Gazeteci Hakan Sataroğlu, Saldırıyı Gerçek Gündem'e Anlattı

GERÇEK GÜNDEM

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yayın yapan Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, aynı ilçenin CHP'li Belediye Meclis Üyesi Nadir Bayram tarafından darp edildi. Kafasında şişe kırılıp yerde tekmelenen gazeteci, Bayram'dan şikayetçi olurken, meclis üyesinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Hakan Sataroğlu, saldırı sonrası ilk kez Gerçek Gündem'e konuştu. Sataroğlu, saldırıyı şöyle anlattı:

"Bir haber takibindeydim. Ucu belediyeye ait denize sıfır bir işletmeyi hülle yoluyla bu meclis üyesinin aldığı yönünde bilgiler dolaşıyordu. Araştırma yaptığımı öğrenmiş. Olay günü ise gelip benimle konuşup bilgi vereceğini düşündüm. Ama aniden saldırdı. Kendimi koruyamadım bile."

CHP'li Meclis Üyesinden Gazeteciye Darp: Bir Anda Saldırdı, Kafasında Şişe Kırıp Yerde TekmelediCHP'li Meclis Üyesinden Gazeteciye Darp: Bir Anda Saldırdı, Kafasında Şişe Kırıp Yerde TekmelediGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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