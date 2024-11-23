İmam ve Müezzini Camide Dövdüler

Osmaniye’de imam hatip Mehmet Demir ile müezzin Nasuf Yılmaz, görev yaptıkları camide, caminin yardım derneği yöneticileri tarafından darp edildi.

Son Güncelleme:

Şüpheliler kaçarken, darp raporu alan görevliler şikayetçi oldu. Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'ndeki Başdoğan Camisi'nde imam hatiplik yapan Mehmet Demir ile caminin yardım derneği yöneticileri arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

İmam ve Müezzini Camide Dövdüler - Resim : 1

CAMİDE DARP EDİLDİLER

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Demir ile caminin müezzini Nasuf Yılmaz çıkan kavgada camide darp edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Demir ile Yılmaz, kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan imam ve müezzin, Hacı Osmanlı Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Türk Kamu-Sen Şube Başkanı Fatih Üstüner ile Türk Diyanet Vakıf- Sen Şube Başkanı Mustafa Altun olayın ardından polis merkezine gelerek Demir ile Yılmaz'a destek verdi. Yılmaz ile Demir'in avukatı Ziya Fatih Solak ise suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

CHP'li Meclis Üyesinden Gazeteciye Darp: Bir Anda Saldırdı, Kafasında Şişe Kırıp Yerde TekmelediCHP'li Meclis Üyesinden Gazeteciye Darp: Bir Anda Saldırdı, Kafasında Şişe Kırıp Yerde TekmelediGüncel
Antrenörden Futbolcuya Soyunma Odasında Darp! 'Seni Gebertirim Bebe'Antrenörden Futbolcuya Soyunma Odasında Darp! 'Seni Gebertirim Bebe'Güncel

Kaynak: DHA

Etiketler
cami imam İmam hatip Darp
Son Güncelleme:
İstanbul'da Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Kar Yağışı Başladı
Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor Uyku Pozisyonlarınız Kişilik Özelliklerinizi Ortaya Çıkarıyor
CHP'li Meclis Üyesinden Gazeteciye Darp: Bir Anda Saldırdı, Kafasında Şişe Kırıp Yerde Tekmeledi Bir Anda Saldırdı, Kafasında Şişe Kırıp Yerde Tekmeledi
Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş Japonların Vazgeçilmez Yemeği Suşi Meğer Böyle Bulunmuş