İmam ve Müezzini Camide Dövdüler

Şüpheliler kaçarken, darp raporu alan görevliler şikayetçi oldu. Karaçay Mahallesi Gebeli Caddesi'ndeki Başdoğan Camisi'nde imam hatiplik yapan Mehmet Demir ile caminin yardım derneği yöneticileri arasında iddiaya göre tartışma çıktı.

CAMİDE DARP EDİLDİLER

Tartışmanın büyümesiyle birlikte Demir ile caminin müezzini Nasuf Yılmaz çıkan kavgada camide darp edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı. Demir ile Yılmaz, kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi. Darp raporu alan imam ve müezzin, Hacı Osmanlı Şehit Mehmet Çatal Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

Olayla ilgili soruşturma açılırken, Türk Kamu-Sen Şube Başkanı Fatih Üstüner ile Türk Diyanet Vakıf- Sen Şube Başkanı Mustafa Altun olayın ardından polis merkezine gelerek Demir ile Yılmaz'a destek verdi. Yılmaz ile Demir'in avukatı Ziya Fatih Solak ise suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

Kaynak: DHA