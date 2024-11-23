İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

Türkiye’de günlerdir uyarıları yapılan soğuk hava dalgası Trakya üzerinden giriş yaptı. İstanbul’da ilk kar yağışı da Kartal’da görüldü.

İstanbul’da lodos, karayale döndü. Hava sıcaklığı hızla düşüş gösterdi. Kente ilk kar yağışı da Kartal’da görüldü.

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde fırtına ve sağanak geçişlerinin beklendiğini duyururken, yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Tahminlere göre, rüzgârın zaman zaman fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği belirtilirken, cumartesi sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağışlar il genelinde etkili olacak. Batıdan doğuya ilerleyen soğuk cepheyle birlikte, yağışlar sırasında sıcaklıklarda 10-14°C’lik ani düşüşler yaşanması öngörülüyor.

YÜKSEK KESİMLERDE KAR GÖRÜNDÜ

Cumartesi akşam saatleri ile pazar sabahı arasında ise İstanbul’un kuzey ve yüksek bölgelerinde (Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı görülebileceği belirtilmişti.

İstanbul’da bulunan Aydos Ormanı’nda kar yağışı başladı. Yağışın bazı ilçelerde etkisini artırdığı bildirildi.

Kaynak: DHA