Kavga Eden Çocuklarını Ayırmak İsteyen Anne, Oğlu Tarafından Bıçaklanarak Öldürüldü

Olay, dün akşam saat 19,30 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kardeşler arasında daha önce çıkan tartışma akşam saatlerinde tekrar alevlendi.

KAVGA SOKAĞA TAŞTI

Kardeşlerin kavgası sokağa taşarken, mahalle sakinleri araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kardeşlerden biri yanında bulunan bıçak ile ağabeyini bıçakladı. Ardından araya girmeye çalışan diğer kardeşini ve annesi A.Y.'yi de bıçakla yaraladı.

ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Ekipler saldırgan kardeşi olay yerinde yakalayarak polis merkezine götürdü.

Ağır yaralanan anne A.Y. kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaynak: DHA