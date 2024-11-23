CHP'li Meclis Üyesinden Gazeteciye Darp: Bir Anda Saldırdı, Kafasında Şişe Kırıp Yerde Tekmeledi

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Efe gazetesinin imtiyaz sahibi Hakan Sataroğlu, Burhaniye'nin CHP'li meclis üyesi Nadir Bayram tarafından saldırıya uğradı. Saldırı anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

BİR ANDA SALDIRDI, KAFASINDA ŞİŞE KIRDI

Saldırıyı yapan meclis üyesi Bayram sakince içeri girdi, masaya yöneldi. Masada oturan gazeteciye saldırdı. Oturduğu yerden yere düşen gazeteciye şiddet yerde de kesilmedi. Başına tekme darbeleri alan gazeteci bayıldı. Saldırgan ise olay yerinde uzaklaştı. Dakikalarda baygın yerde yatan gazeteciye restoran çalışanları yardımcı oldu.

GAZETECİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Saldırıya uğrayan Gazeteci Hakan Sataroğlu saldırgan hakkında suç duyurusunda bulundu. Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti de yayınladığı mesaj ile saldırıyı kınadı.

GÖZALTINA ALINDI

Gazeteciyi darbeden belediye meclisi üyesi Nadir Bayram gözaltına alındı. Bayram'ın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

KESİN İHRAÇ İSTEMİ

CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'ndan olayla ilgili yazılı açıklama geldi. Köybaşı, açıklamasında, "Önceki gün Burhaniye ilçemizde yaşanan darp olayı hepimizi derinden üzmüştür. Saldırıya uğrayan gazeteci arkadaşımız Sayın Hakan Sataroğlu'na geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın faalinin partimizin meclis üyesi olması üzüntümüzü daha da artırmıştır. Öncelikle adaletin mutlaka gerekli işlemleri yapacağına inancımız tamdır. Bunun dışında il başkanlığı olarak olayın faili meclis üyemizi kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etmiş bulunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak basına ve basın mensuplarına yapılan her türlü baskı ve müdahalenin yurttaşların bilgi alma hakkına müdahale olarak gördüğümüzü ve bunun her zaman karşısında duracağımız açıktır" dedi.

Kaynak: AA-DHA-İHA