İklim Aktivisti Greta Thunberg'den Açık Radyo'ya Destek Ziyareti
İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, karasal yayın lisansı iptal edilen Açık Radyo'nun Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra'yı ofisinde ziyaret etti.
Yaklaşık 29 yıldır yayında olan Açık Radyo, "Ermeni soykırımı" ifadesi kullanılması nedeniyle RTÜK'ün uygulamaya koyduğu program durdurma cezasını uygulamadığı için karasal yayın lisansını kaybetti.
Açık Radyo'nun yeniden açılıp açılmayacağı konusunda yasal süreç devam ederken, dünyaca ünlü iklim aktivisti Greta Thunberg, çevre konusunda Türkiye'deki en bilgili isimlerden Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra'ya destek ziyaretinde bulundu.
Kaynak: Gerçek Gündem
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