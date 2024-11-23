Seyir Halindeki Panelvanda Yangın Çıktı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde seyir halindeki panelvan alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Şans eseri yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadı.

Seyir Halindeki Panelvanda Yangın Çıktı

Yangın, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki panelvandan aniden dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför panelvanı durdurup araçtan uzaklaştı. Kısa sürede dumanlar alevlere dönüşen yangında panelvan alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine Denizli Büyükşehir Kayalık İtfaiye ekipleri, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle yaralanan ya da hayatını kaybeden olmadığı öğrenilirken panelvan kullanılamaz hale geldi. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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