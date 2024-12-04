Edirne’de Facia! Ortadan İkiye Bölündü

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon kontrolünü kaybeden otomobil sürücüsü Ö.Ç., ilk önce beton refüje ardından ise aydınlatma direğine çarptı.

OTOMOBİL İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölündü. Otomobil sürücüsü Ö.Ç. ile yanında yolcu olarak bulunan Özcan Dere ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20 yaşındaki Özcan Dere, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan 34 yaşındaki otomobil sürücüsü Ö.Ç. ise tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA