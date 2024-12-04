Şanlıurfa'da Korkutan Patlama: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi. Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Korkutan Patlama: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

Şanlıurfa'da Korkutan Patlama: 1 Yaralı - Resim : 1

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan İrem Naz T, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şanlıurfa'da Korkutan Patlama: 1 Yaralı - Resim : 2

Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.

Şanlıurfa'da Korkutan Patlama: 1 Yaralı - Resim : 3

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Kaynak: AA

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