Şanlıurfa'da Korkutan Patlama: 1 Yaralı
Şanlıurfa'da yürekler ağza geldi. Gaz sıkışması nedeniyle bir evde patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangın söndürülürken, 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde mutfakta bulunan tüpten çıkan gazın sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan İrem Naz T, buradaki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Patlama nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evde hasar oluştu.
Kaynak: AA