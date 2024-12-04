Skandal Görüntüler Gündem Olmuştu! Türkiye’nin Konuştuğu Anne İçin Karar Çıktı

Bursa’da 2 yaşındakini oğlu adına açtığı sosyal medya hesabında uygunsuz görüntüler paylaşan, abone olmasını istediği kişilerden 5 bin lira ücret talep eden anneye açılan velayet davasında karar çıktı.

Skandal Görüntüler Gündem Olmuştu! Türkiye’nin Konuştuğu Anne İçin Karar Çıktı

Boşandıktan sonra 2 yaşındaki oğlunun adına açılan hesapta, eski eşinin uygunsuz fotoğraflar paylaştığını iddia eden baba Serdar A. velayet davası açmıştı. O davada karar çıktı. Bursa 11’inci Aile Mahkemesi, U.L.A.’nın velayetinin tedbiren babasına verilmesine hükmetti.

Skandal Görüntüler Gündem Olmuştu! Türkiye’nin Konuştuğu Anne İçin Karar Çıktı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

2021 yılında evlenen ve Bursa’nın Nilüfer ilçesinde Serdar A. ve N.K., 8 ay sonra boşandı. Çiftin 2 yaşındaki oğulları anne N.K.’da kaldı. İddiaya göre, sosyal medyada oğlu U.L.A. adına kanal açıp, çocuğunu emzirdiği ve kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

Skandal Görüntüler Gündem Olmuştu! Türkiye’nin Konuştuğu Anne İçin Karar Çıktı - Resim : 2

“GELİRİMİ OĞLUMA HARCIYORUM” DEMİŞTİ

Görüntüleri öğrenen baba Serdar A. suç duyurusunda bulunup, oğlunun velayetini almak için dava açtı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hakkında inceleme başlatılan anne N.K. kendini "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diyerek kendini savundu.

Skandal Görüntüler Gündem Olmuştu! Türkiye’nin Konuştuğu Anne İçin Karar Çıktı - Resim : 3

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, anne yanında kalan U.L.A.'nın bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliğinin tehlikede olduğu, bu nedenle hakkında acil koruma kararı verilmesi gerektiği belirtildi.

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Kaynak: DHA

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