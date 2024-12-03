Kayyım Kararının Üzerinden 1 Ay Geçti... Tutuklu Başkan Ahmet Özer'den Mesaj Var: 'Haklıyız, Kazanacağız'

Yerine kayyım atandıktan sonra 30 Ekim'de tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilen Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğunun üzerinden bir ay geçti. Özer’in sosyal medya hesabından cezaevinde yazdığı bir açıklama paylaşıldı.

Silivri Cezaevi'ne konulmasının üstünden bir ay geçtiğini belirten Özer, şu ifadeleri kullandı:

'MÜCADELENİZİ SELAMLIYORUM'

“Çok Değerli Esenyurt Halkı, Bir siyasi operasyonla tutuklanıp Silivri Cezaevi'ne konulmamın üstünden bir ay geçti. İçeride sizin verdiğiniz değerli oyları yere düşürmemeye, bana yüklemiş olduğunuz sorumluluğun bilinciyle halk iradesini korumaya çalışıyorum. Sizler de günlerdir Esenyurt Meydanı'nda “Demokrasi Nöbeti” tutuyorsunuz. Bu çabanızı çok kıymetli buluyor, mücadelenizi en içten duygularımla selamlıyorum.

'HAKLIYIZ, KAZANACAĞIZ'

Mücadele tarihi bize göstermiştir ki ne olursa olsun her zaman sonunda mutlaka hak, hukuk ve doğruluk kazanmıştır. Biz de haklıyız, kazanacağız. Ve yine birlikte olacağız, birlikte yöneteceğiz.”