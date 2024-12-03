Vahşetin Adresi Bu Kez Muğla! Bir Köpek Silahlı Saldırıya Uğradı: Okula Sığındı, Çocukların Gözü Önünde Can Verdi

Muğla'nın Milas ilçesi Kısırlar Köyü’nde Hatice Esmer isimli vatandaşın sahiplendiği 'Umut' isimli köpek, sabah saatlerinde komşuların çocuklarının peşine takılarak okula gitti. Köpek, burada bir şahıs tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralanan köpek can havliyle okul bahçesine sığındı. Okuldaki öğrencilerin kurtarma çabalarına rağmen köpek hayatını kaybetti.

Olaydan sonra jandarmaya giderek suç duyurusunda bulunan köpeğin sahibi Hatice Esmer “Köpeğimi bahçede besliyoruz kimseye zararı olan bir köpek değil, mahallenin çocukları ile okula gider gelir, bugünde okula gitmiş, tanımadığımız bir kişi ateş etmiş, köpek okul bahçesine sığınmış ama orada ölmüş, şahsın yakalanması için jandarmaya şikayette bulundum” diye konuştu.

'KURŞUNLAR YA ÇOCUKLARA İSABET ETSEYDİ?'

Köpeğin sahibi Hatice Esmer, olayla ilgili yaptığı yerel gazeteye yaptığı açıklamada büyük üzüntü duyduğunu dile getirdi. Esmer, "Köpeğimiz bizim evladımız gibiydi. Çok üzüldük. Ya sıkılan kurşunlardan biri çocuklara isabet etseydi? Benim tek suçum, köpeği bağlamamış olmaktı. Ancak bu vahşeti neden yaptılar, bilmiyorum. Jandarmaya giderek şikayetçi oldum," ifadelerini kullandı.

'DERHAL TUTUKLANMALI'

Muğla Barosu Doğal Yaşamı Koruma ve Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Arzu Ayyıldız ise olayın takipçisi olacaklarını belirtti. Ayyıldız, "Köpek çocuklarla birlikte okula gidip gelen, herkesin sevdiği bir hayvandı. Ancak bugün çocukların gözü önünde vuruldu ve hayatını kaybetti. Bu olay sadece hayvan hakları açısından değil, çocukların yaşadığı travma nedeniyle de çok önemli. Kurşun sekerek bir çocuğa isabet edebilirdi. Bu cinayeti işleyen kişinin derhal bulunarak tutuklanması gerekiyor" dedi.

Kaynak: Kent Haber