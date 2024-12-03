Yargıtay'dan Abdullah Zeydan Kararı: Haklarının Geri Verilmesine Ret

31 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediyesini kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine kayyım atanmasına ilişkin Yargıtay kararı açıklandı. Yargıtay Abdullah Zeydan’a memnu haklarının iade edilmesinin usulsüz olduğuna karar verdi.

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Yargıtay'dan Abdullah Zeydan Kararı: Haklarının Geri Verilmesine Ret

31 Mart yerel seçimlerinde Van'da DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına karar verilmişti. Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceleyen Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının ve bu konuda Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirtti.

HAKLARININ GERİ VERİLMESİNE RET

İktidara yakın medya olan A Haber'e göre; Yargıtay 3. Ceza Dairesi yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediyesi'in kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'ın memnu haklarının seçimden önce geri verilmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği kararı inceledi. Yargıtay, yasaklı hakların iadesi için cezanın infazının tamamlanmasından sonra üç yıl geçmesi gerektiğini, bu tarihin Zeydan için 20 Aralık 2025 olduğunu belirtti. Böylece, Zeydan'ın seçimlere katılma hakkı olmadığı bir kez daha vurgulandı.

YARGITAY'DAN 'USULSÜZ' KARARI

Yargıtay, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesinin verdiği memnu hakların iadesi kararının usulsüz olduğunu yine aynı kararın Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusuyla ortadan kaldırılmasının da usulsüz olduğunu belirterek iki kararı da bozdu. Dosya yeniden değerlendirilmesi için Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

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Kaynak: A Haber

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