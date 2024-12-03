CİMER'e Bedelli Askerlik İçin İlginç Başvuru: 'Benim Yerime Babam ve Kayınpederim Gitsin'

Konya'da bir vatandaşın CİMER'e yaptığı başvuru gündem oldu. Bedelli askerlik için dilekçe yazan vatandaş, evlilik ve iş hayatının aksamaması için askerliğini kendisinin yerine kayınpederinin ve babasının yapmasını talep etti.

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CİMER'e Bedelli Askerlik İçin İlginç Başvuru: 'Benim Yerime Babam ve Kayınpederim Gitsin'

Konya'da bir vatandaşın CİMER'e yazdığı dilekçe sosyal medyada gündem oldu. 14 Aralık’ta bedelli askerlik görevi için Amasya’ya gideceğini belirten vatandaş, evliliğini ve iş hayatını gerekçe göstererek sıra dışı bir talepte bulundu.

'YERİME ASKERLİK YAPMAYA RAZIDIRLAR'

Yaptığı başvuruda evli ve 2 çocuk sahibi olduğunu belirten vatandaş, şu ifadeleri kullandı:

“14 Aralık'ta bedelli askerlik görevi için Amasya'ya askere gideceğim. Lakin evli 2 çocuklu ve kendi işimi yapmaktayım. Evlilik ve iş hayatımın aksamaması için, kayınpederim ve öz babam benim yerime askerlik yapmaya razıdırlar. Eğer mümkünatı var ise değerlendirilmesini talep ederim.”

CİMER'e Bedelli Askerlik İçin İlginç Başvuru: 'Benim Yerime Babam ve Kayınpederim Gitsin' - Resim : 1

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