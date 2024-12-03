Adana'da Dehşet Dolu Anlar: Kulübeyi Ateşe Verdi, Kadın Güvenliğin Kafasına Silah Dayadı!
Adana’da maskeli saldırgan, bir sitenin güvenlik kulübesini ateşe verip elindeki silahı kadın güvenlik görevlisine doğrulttu. Kadının 'imdat' çığlıkları sokağı inletirken, şahıs olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi Türkmenbaşı Bulvarı’nda bir sitede akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı.
Henüz bilinmeyen sebepten dolayı elinde tabanca ile siteye gelen yüzü maskeli bir şahıs adeta terör estirdi. Şahıs, güvenlik kulübesini ateşe verip daha sonra sitenin içerisine girdi. Maskeli saldırgan kadın güvenlik görevlisinin kafasına silah doğrulturken, kadın 'imdat' diye bağırarak yardım istedi.
Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İHA
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