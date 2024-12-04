Baraka Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bartın'da barakada çıkan yangında 57 yaşındaki Hüsnü Civelek, hayatını kaybetti.

Baraka Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Olay, Çaydüzü Mahallesi Merkez Balamba mevkiinde meydana geldi. Hüsnü Civelek (57) isimli şahsın yaşadığı barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler tüm barakayı sararken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. İçeride yapılan incelemede yangın sırasında barakada olan Civelek'in cansız bedenine ulaşıldı.

Baraka Yangınında 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Resim : 1
Olay Yeri İnceleme çalışmalarının ardından Civelek'in cenazesi Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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