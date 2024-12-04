Öğrencinin Hayatını Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Şanlıurfa Harran'da boğazına şeker kaçan bir öğrenci, müdür yardımcısının Heimlich manevrası uygulamasıyla kurtarıldı.

Son Güncelleme:

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Giyimli İmam Hatip Ortaokulu'nda. Okulun 5’inci sınıfında okuyan Z.A.’nın boğazına şeker kaçtı. Koridora çıkarılan öğrenciye öğretmeni müdahale etti. Bir kadın öğretmenin bir süre Heimlich manevrasıyla müdahale ettiği öğrencinin boğazındaki şeker bir türlü çıkmadı.

ALINAN EĞİTİMİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Yükselen sesler üzerine ders verdiği sınıftan çıkan Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin boğazındaki şeker çıkartıldı. Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu’nun Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ilk yardım seminerine katılarak sertifika aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
DEM Parti'den Meclis'te 'Kayyım' Protestosu! Oturma Eylemi Başlattılar DEM'den Meclis'te 'Kayyım'lara Karşı Oturma Eylemi
Gözleme Kıvamında Gül Böreği Yapmanın Yolu! Tadan Hayran Oluyor Gözleme Kıvamında Gül Böreği Yapmanın Yolu! Tadan Hayran Oluyor
MSB Duyurdu, 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi MSB Duyurdu, 9 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Saksı Dibine Ekleyin; Çiçeklerde Oluşan Bit ve Sinekleri Yok Ediyor Saksı Dibine Ekleyin; Çiçeklerde Oluşan Bit ve Sinekleri Yok Ediyor