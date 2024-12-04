Öğrencinin Hayatını Heimlich Manevrasıyla Kurtardı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesine bağlı Giyimli İmam Hatip Ortaokulu'nda. Okulun 5’inci sınıfında okuyan Z.A.’nın boğazına şeker kaçtı. Koridora çıkarılan öğrenciye öğretmeni müdahale etti. Bir kadın öğretmenin bir süre Heimlich manevrasıyla müdahale ettiği öğrencinin boğazındaki şeker bir türlü çıkmadı.

ALINAN EĞİTİMİN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKTI

Yükselen sesler üzerine ders verdiği sınıftan çıkan Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu, öğrenciye Heimlich manevrasıyla müdahale etti. Yapılan müdahale sonrası öğrencinin boğazındaki şeker çıkartıldı. Müdür Yardımcısı Mustafa Oylu’nun Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği ilk yardım seminerine katılarak sertifika aldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA