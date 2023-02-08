Rize'den deprem bölgelerine giden ekip 10 kişiyi enkazdan sağ çıkardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler sebebiyle afet bölgelerine Rize'den giden arama kurtarma ekipleri 10 kişiyi enkazdan sağ kurtardı.

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Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 şehirde ağır tahribata neden olan depremin ardından Türkiye Cumhuriyeti tek yürek oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 7 gün süreyle milli yas ilan edilirken, tüm Türkiye’de olduğu gibi Rize'de de seferberlik ilan edildi.

Tüm Türkiye'deki gibi yardım kampanyaları ve arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olacak ekipler Rize'den deprem bölgelerine yönlendirildi.

Rize'den Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde görevli arama kurtarma ekipleri aralarında küçük Mustafa'nın da olduğu 10 vatandaşa sağ, 10 vatandaşın ise cansız bedenine ulaştı.

Kaynak: İHA

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