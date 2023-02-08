Mehmet Akif Ersoy canlı yayında isyan etti: 'Utanarak yürüdüm, benim yürüdüğümü duymasınlar diye yürüdüm'
Deprem bölgesinden yayın yapan Mehmet Akif Ersoy, karşılaştığı manzarayı canlı yayında anlattı.
Kahramanmaraş'taki depremlerin ardından bölgede ekipler yetersiz kalırken; enkaz altında binlerce insanın olduğun belirtiliyor.
Deprem bölgesinden yayın yapan Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy, karşılaştığı manzarayı canlı yayında anlattı.
Ersoy, "Hatay tamamen hayalet kentti. Telefonun ışığıyla yoldan yürüdüm. Binaların arasından sessizce bağıranları duydum. Arama kurtarma, yardım ekibi 2.5 km boyunca yoktu. Utanarak yürüdüm. Benim yürüdüğümü duymasınlar diye yürüdüm" ifadelerini kullandı.
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