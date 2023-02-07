Habertürk canlı yayınında ortaya koydu: Deprem bölgesinde kurtarma çalışmaları kamera ışığında yapılıyor
Habertürk, arama kurtarma faaliyetinin kamera ışığıyla yapıldığını ortaya koydu.
Kahramanmaraş'taki depremler bölgede büyük bir yıkıma uğrarken; deprem bölgesinde yeterli çalışmalar yapılamıyor. Enkaz altında binlerce insanın olduğu belirtilirken; bölgede elektriklerin olmaması çalışmaları zorlaştırıyor. Habertürk, arama kurtarma faaliyetinin kamera ışığıyla yapıldığını ortaya koydu. Stüdyo şaşkınlıkla uğradı.
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