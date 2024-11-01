Protestocular İsrail Gemisinin Olduğu Ambarlı Limanı'nı Bastı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim 2023’ten bu yana sürüyor. İsrail saldırılarında çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 43 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Dünyanın çeşitli noktasında Filistin’e yönelik saldırılar nedeniyle İsrail'e dönük protestolar sürerken, başta ABD ve Almanya olmak üzere birçok ülke İsrail'e lojistik destek sağlamaya devam ediyor.

İsrail'in en köklü lojistik firmalarından olan ZIM Logistics'e ait gemiler İsrail'e askeri mühimmat taşıdığı gerekçesiyle dünyanın birçok bölgesinde protesto ediliyor.

İSRAİL’LE TİCARETİN TAMAMEN KESİLDİĞİ İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 3 Mayıs'ta Türkiye'nin İsrail'le ticaretini tamamen kestiğini ve İsrail'le ticaret yasağı getirdiğini açıkladı.

Ancak Türkiye'nin, İsrail'le ticarete üçüncü ülkeler ve konşimento değişikliği gibi çeşitli yöntemleri kullanılarak devam ettiği sık sık iddia konusu oldu. Ticaret Bakanlığı'nın 'Gümrüklerde İsrail'e izin verilmiyor' açıklamasına rağmen İsrail'e ait ZIM gemisi Türkiye limanlarında görüldü.

GÜVENLİK GÖREVLİLERİ ATEŞ AÇTI

Dün, İstanbul Ambarlı Limanı'nda İsrail'e ait ZIM konteynerleri görüldü. Filistin’i destekleyen bir grup eylemci geminin limana yanaşmasını protesto etmek amacıyla 'Limanları soykırıma kapat' diyerek Ambarlı Limanı'nda toplandı.

Protestocu grupla güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşanırken, eylemi engellemek isteyen güvenlik görevlisi havaya ateş açtı.

ZIM GRUP, İSRAİL HÜKÜMETİNİN KURDUĞU ŞİRKETE BAĞLI

ZIM Logistics, İsrail hükümetinin kurucusu olduğu Israel Corporation satın alındı. Şirket CEO'su Eli Glickman daha önce "Gemilerimiz İsrail hükümetinin ve İsrail Savunma Bakanlığı'nın tüm ihtiyaçlarını dünyanın her yerinde karşılamaya odaklanacaktır" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem