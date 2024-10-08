İsrail'le Ticaret Bitmemiş! 'Gümrükten Filistin Diye Çıkıyor, Yolda İsrail Oluyor'

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları devam ederken Türkiye’nin İsrail’le ticaret yaptığına yönelik iddialar gelmeye devam ediyor. Gazeteci Metin Cihan, ticari ilişkilere dair iddiaları X hesabından yayınladı.

Cihan, İsrail'le gizli ticarete yönelik şu bilgileri aktardı:

“İsrail'e yakıt ve endüstriyel ürün hammaddesi gönderiyorduk. Bu ortaya çıkınca güya ticareti kestik ve göndermemeye başladık.. mı acaba? Bakın, nasıl bir dümenle gönderiyoruz?

Bizim gümrükten çıkışta Filistin olarak kaydediliyor. Yolda İsrail olarak değiştiriliyor. Gemi İsrail limanına varıyor ve malzeme İsrailli alıcıya teslim ediliyor. Filistin'de bu iş için kurulu şirkete komisyon ödeniyor. Komisyoncu şirketler ya İsrail işbirlikçisi ya da zaten İsraillilerin.

RESMİ KAYITLARDA GÖRÜNMÜYOR AMA...

Türkiye'den İsrail'e ihracat miktarı resmi kayıtlarımızda tamamen kesilmiş görünüyor ama İsrail'in Türkiye'den ithalatı resmi kayıtlarda kesilmiş görünmüyor. Bu tutarsızlık da aynı dümenden kaynaklanıyor. Çünkü gemi Türkiye'den çıkarken alıcı Filistin diye kaydediliyor ama yolda İsrail olarak değiştiriliyor. Türkiye ve İsrail danışıklı olarak ticareti bu şekilde sürdürüyor. Yakılan yıkılan katliama uğrayan Filistin ise bu ticarette bir araç olarak kullanılıyor.

Filistin'e gıda ve ilaç göndermemiz bile İsrail tarafından engellenirken/kısıtlanırken yakıt ve endüstriyel hammadde ihracatımızın kağıt üzerinde %1214,47 artmış ve yaklaşık 13,14 katına çıkmış olmasının sebebi işte bu.

Aşağıdaki ürün grubu, örneklerden sadece bir tanesi. Diğerlerini de belgeleriyle yayınlayacağım.

Raporu TÜİK sayfasında kendiniz de görebilirsiniz.

İsrail'e yakıt ve endüstriyel ürün hammaddesi gönderiyorduk. Bu ortaya çıkınca güya ticareti kestik ve göndermemeye başladık.. mı acaba? Bakın, nasıl bir dümenle gönderiyoruz?



Bizim gümrükten çıkışta Filistin olarak kaydediliyor. Yolda İsrail olarak değiştiriliyor. Gemi İsrail… https://t.co/ZIUPBE1UnD pic.twitter.com/wYMlqaubzx — metin cihan (@metcihan) October 8, 2024

MERMER TİCARETİ DE İSRAİL'DEN FİLİSTİN'E DÖNDÜ

“Mesajla bilgi geldi. Doğru olabilir mi diye TÜİK verilerine baktım. Doğru çıktı. 2023 Ağustos'ta İsrail'e mermer satıyoruz, Filistin'e ise hiç satmıyoruz. 2024 Ağustos'ta istatistik ters dönüyor. İsrail ile ticaret yokmuş gibi göstermek gerektiği için bu kez mermeri kâğıt üstünde Filistin'e satmış gibi yapıyoruz.

Açlıkla bombalarla baş etmeye çalışan Filistinli ne yapacak mermeri?

Aslında kime gönderiyoruz? İsrail'e gönderiyoruz. Filistin'e iyice yerleşsin diye.”